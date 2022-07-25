Alişan ailesiyle tatilde!

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan, 32 yaşındaki oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum Gölköy'de objektiflere takıldı. Eşi ile sahilde el ele dolaşan Alişan'ın keyfi ise hayli yerindeydi.

Oğlu Burak'ın mısır ısrarını geri çevirmeyen çift, sonrasında kendilerine ve oğullarına mısır aldı.

Plajda kum ile oynayan Burak'a, anne Buse Varol eşlik etti.

"SEVGİ HEP DAİM"

Öte yandan önceki gün sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen bir karesini yayınlamıştı. Ünlü isim paylaşımına, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı… Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu düşmüştü.

​​​​​​