Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık yarışına Hakan Bilal Kutlualp damga vurdu

Hafta sonu derbi galibiyetiyle morellenen Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor. Fenerbahçe'de Ali Koç'un Galatasaray galibiyetiyle bir adım öne geçtiği yarışa Hakan Bilal Kutlualp damga vurdu. Hakan Bilal Kutlualp'in yaptığı yemekle Aziz Yıldırım bir adım öne geçti.

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı kazanacak?

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor. Peki Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı seçimi kazanacak sorusu en çok sorulan soru oldu. Ali Koç'un Fenerbahçe Galatasaray derbisinde takımın aldığı galibiyetle öne geçtiği yarışa dün gece Hakan Bilal Kutlualp damga vurdu. Hakan Bilal Kutlualp düzenlediği gecede tüm Fenerbahçeliler kenetlendi. Gecede Aziz Yıldırım'a hem imza hem sevgi vardı.

Seçimin belirleyicisi Hakan Bilal Kutlualp olacak!

Ali Koç yönetimi ve Aziz Yıldırım yönetiminde ortak yorumu seçimin belirleyici Hakan Bilal Kutlualp olacağı. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetime Hakan Bilal Kutlualp'i aldığında seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimde olmak gibi bir beklentim de istediğim de yok diyen Hakan Bilal Kutlualp ikna edilebilecek mi merak ediliyor.

Fenerbahçe'yi birleştirdi!

Dün gönce Kalamış'ta bir mekanda yemek veren Hakan Bilal Kutlualp'in yemeğine spor ve sanat camiasında yoğun katılım sağlandı. Fenerbahçe kongre üyelerinin de yer aldığı geceye Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat gibi yöneticiler katılırken, sanat camiasından Alişan, Serkan Şengül ve Emre Kınay gibi isimler katıldı. Hem sanat camiası hem spor camiası "Hakan Bilal Kutlualp camiayı birleştirdi, çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım duygu dolu anlar yaşadı!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, baştan aşağı herşeyiyle düşünülen gecede zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Masaları tek tek gezen Aziz Yıldırım, katılan herkese teşekkür etti.

Taraftarlardan Hakan Bilal Kutlualp'e destek!

Gecenin mimari Hakan Bilal Kutlualp'e hem taraftardan hem geceye katılan isimlerden tam destek geldi. Böyle bir gece düzenlediği için herkesin minnattarlığını ifade ettiği Kutlualp,