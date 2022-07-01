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Gecce Magazin Haberleri

Aleyna Tilki'den direk dansı pozu!

Hem paylaşımları, hem de iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde "Sesim iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen şarkıcı, direk üzerinde poz verdi.

Aleyna Tilki'den direk dansı pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2022 16:07

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer (direk dansçısı) olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" dedi.
 

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki, bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Tilki'nin pozlarını çok beğendiğini söylerken bir kısım da "Kendini bozma, sesinle gündeme gel" ve "Dünya starı olmak isterken direk dansçısı olacaksın" yorumları yaptı.

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