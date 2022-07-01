Aleyna Tilki'den direk dansı pozu!

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer (direk dansçısı) olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" dedi.



TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki, bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Tilki'nin pozlarını çok beğendiğini söylerken bir kısım da "Kendini bozma, sesinle gündeme gel" ve "Dünya starı olmak isterken direk dansçısı olacaksın" yorumları yaptı.



