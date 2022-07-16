Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem!

Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’nda baş başa kahvaltı yaptı. Koyu sohbet sonrası mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi. Ancak görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının aracının direksiyonuna geçti.

Erkek arkadaşının hemen ardından mekandan ayrılan şarkıcının keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. "Hayli keyifliyim" diye söze başlayan şarkıcı, "İngiltere’den döndüm, albüm hazırlıyorum Türkçe, buradayım” dedi.

Erkek arkadaşının hemen ardından mekandan ayrılan şarkıcının keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. "Hayli keyifliyim" diye söze başlayan şarkıcı, "İngiltere’den döndüm, albüm hazırlıyorum Türkçe, buradayım” dedi.

Tilki yanındaki genç sorulunca “çocukluk arkadaşım” açıklamasını yaptı.

Geçen günlerde “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca “Başka türlü evlenmem” diyerek açıklamasının arkasında durdu.

Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıraladı: “Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim.

Tilki, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu ise “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani” diye yanıtladı.

"SADECE AŞIK OLMAM ZOR"

“Aşktan yana şansım yok” açıklaması hatırlatılınca, "Kumarda kaybediyorum, aşkta kazanır mısın?' dediler. Dedim ki kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan ” diye konuştu. "Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Sadece aşık olmam zor” diye cevapladı.