Aleyna Tilki: "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim"

Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs'a giden ve kumar oynadığını itiraf eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Tilki, son olarak yatak odasından bir paylaşım yaptı.

Tilki, yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak "Ben öldüm" notunu düştü. Tilki'nin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

ELEŞTİRELERE YANIT VERDİ!

Aleyna Tilki yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı ve kendisini eleştirenleri "Sahte muhafazakar" olmakla suçladı. Genç şarkıcı, eleştiriler için şöyle dedi:



“Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler… Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır :D Ki benim gerçekten temiz biyerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur..



Dedelerimiz annane babanelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum :D

Ama sahte muhafazakarlarla bi iç çamaşır partisi yapmak isterim :D”