Aleyna Tilki sahnede büyük tehlike atlattı!

Aleyna Tilki, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kızının hastanedeki bir karesini paylaştı. Şarkıcı, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki Aleyna Tilki, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.