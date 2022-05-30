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Gecce Magazin Haberleri

Aleyna Tilki sahnede büyük tehlike atlattı!

Yoğun bir konser maratonu içerisinde olan Aleyna Tilki, hastaneden paylaştığı fotoğraflar ile hayranlarını korkuttu.

Aleyna Tilki sahnede büyük tehlike atlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2022 13:02

Aleyna Tilki, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kızının hastanedeki bir karesini paylaştı. Şarkıcı, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki Aleyna Tilki, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

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