Aleyna Tilki, New York Times Meydanı'nda!

Spotify’ın global müzik programı birinci yılını kutlarken, Türkiye’den ilk defa bir kadın sanatçı, sadece EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yer almakla kalmadı, aynı zamanda programın global elçisi oldu. Aleyna Tilki mayıs ayında, hem Global EQUAL çalma listesinin hem de EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağına çıkarken aynı zamanda yeni şarkısı Take It or Leave It ile de bu iki listeye konuk oldu.

Tilki ayrıca, programın mayıs ayı elçisi olarak Spotify’ın New York Times Square’deki meşhur reklam alanlarında global elçi olarak iki kez boy gösterdi.