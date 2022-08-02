Aleyna Tilki: İç çamaşırı partisini hak ettiler!

Anne tarafının Karadenizli olduğu için daha çok heyecanlı olduğunu belirten Aleyna Tilki, Karadenizi çok sevdiğini, gelmişken birkaç gün de tatil yapacağını söyledi. Annesi Havva Öztel'in arabesk sanatçısı Bergen’in 'Seni Kalbimden Kovdum’ parçası ile şarkcılığa adım atmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan 21 yaşındaki popçu, “Annemin sesi çok güzel, çok da güzel gidiyor. Gittiğim mekanlarda çalıyor bazen, duyuyorum ve çok seviniyorum” yorumunda bulundu.

"DOĞRU YOLDAYIM"

Geçtiğimiz hafta Amerikan müzik dergisi Bilboard’a röportaj veren Aleyna Tilki, kendisi için çok özel bir röportaj olduğunu belirterek, “Kendi hayallerinin peşinden giden genç kadınlara örnek teşkil eden bir röportajdı. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Bilboard gibi mecranın benimle röportaj yapmak istemesi benim müziğime değer verdiğim anlamına geliyor ve benim doğru yolda olduğumu gösteriyor” dedi.

"SAHTE MUHAFAZAKARLAR"

Magazin mensupları, şarkıcıya sosyal medyada paylaştığı iç çamaşırlı pozuna yönelik tepkileri sordu. Daha önce “Sahte muhafazakârlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim” diyen Tilki, benzer bir yanıt verdi:

“Billboard haberimi paylaşıyorum, aklı başında olan az sayıdaki insan tebrik ediyor. Şarkı söylerken videomu paylaşıyorum, kimsenin bir reaksiyon gösterdiği yok. Ama diğer fotoğrafı paylaşınca herkes bir anda konuşmaya başlıyor. Çok değişik bir kitle. Bunlar gerçek değil, sahte muhafazakârlar. O yüzden onlarla bir iç çamaşırı partisi yapalım demiştim, hak ettiler.”