Aleyna Kalaycıoğlu: Şu an kalbim boş

Önceki gün alışverişte görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu: Şu an kalbim boş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 16:18

Survivor yarışmacısı ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülendi. İş toplantısı için AVM'ye geldiğini belirten Kalaycıoğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Konserlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen ünlü isim, "Konserler yoğun bir şekilde devam ediyor. Aralarda da tatile kaçıyorum," dedi.

Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Hayatımda sevdiğim ve güvendiğim biri olursa eğer açıklarım. Şu an kalbim boş," açıklamasında bulundu.

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