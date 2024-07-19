Alexander Djiku'ya Fransa'dan Sürpriz Talip: Rennes Harekete Geçti

Alexander Djiku'ya Fransa'dan Sürpriz Talip: Rennes Harekete Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 19:57

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldız stoperi Alexander Djiku'ya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusu, Mourinho'nun beğenisini kazanan önemli isimlerden biri olarak takımda tutulmaya çalışılırken, Fransa'dan gelen haberler transferin olası olduğunu gösteriyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, savunma hattında önemli oyuncularını kaybeden Rennes, Djiku için girişimlere başladı. Fransız ekibi, daha önce Fransa Ligi'nde forma giymiş olan tecrübeli stoper için görüşmelere başlamış durumda. Djiku'nun performansı ve deneyimi, Rennes'in savunma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bulunuyor.

Rennes'in Djiku'nun durumu hakkında bilgi toplamaya başladığı ve istenen kriterlerin çoğunu karşılamış olması sebebiyle Ganalı oyuncunun bu noktada önemli bir transfer hedefi haline geldiği belirtiliyor. Djiku'nun Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmuş olması, bu transferin mali açıdan da makul olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Djiku, 36 maçta forma giyerek 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Savunmadaki hamleleriyle de alkış alan Ganalı stoper, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti. Rennes'in, Djiku için teklif yapması durumunda transferin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşme olasılığı yüksek görünüyor.

Fenerbahçe'nin bu gelişmeler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Djiku'nun satılması, sarı-lacivertli ekibe önemli bir gelir sağlayabilir ancak tecrübeli stoperin boşluğunu doldurmak da kolay olmayacak. Transfer süreci, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Djiku'nun geleceği şekillenecek.

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