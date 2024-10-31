Akın Akınözü’nü şaşırtan Hande Erçel sorusu: "O nasıl soru?"

Hercai dizisindeki “Miran” karakteriyle hafızalara kazınan Akın Akınözü, Temmuz ayında kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü’nü kaybetmişti. Geçtiğimiz akşam Cihangir’de yakın arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ünlü oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni projeleri sorulan Akınözü, “Bir projemiz var, ama henüz çok netleşmedi. Netleşsin, öyle konuşalım” dedi. Hande Erçel’in New York’ta aldığı ödüle de değinen Akınözü, “Bilmiyordum, çok mutlu oldum onun adına” diyerek Erçel’e desteğini gösterdi. Gazetecilerin “Hande Hanım’ın düğününe gider misiniz?” sorusuna ise gülen Akınözü, “Tabii ki giderim, o nasıl soru!” şeklinde yanıt vererek samimi bir tavır sergiledi.





Annesinin vefatından sonra annesinin evine taşındığı öğrenilen Akınözü, “Burası annenizin evi mi?” sorusuna “Artık ana evindeyim, buraya döndüm” diyerek duygusal bir açıklamada bulundu.