Akın Akınözü'ne Ebru Şahin sorulunca...

Son olarak ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinde rol alan Akın Akınözü, önceki akşam sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Cihangir’de birlikte görüntülendi.



Yakışıklı oyuncu, ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinin final sahnesindeki ağlama sahnesinin sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili soruya “Çok teşekkür ederim. O acıyı yansıtabildiysek ne mutlu bana” yanıtını verdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Evlilikle ilgili sorulara oyuncu, “Şu anda hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın?” diye cevap verdi.

EBRU ŞAHİN SORULUNCA...



Akınözü kendisine gelen teklifleri değerlendirdiğini söylerken, geçen hafta evlenen Hercai dizisindeki partneri Ebru Şahin’i tebrik ettiniz mi? sorusuna, “Kolay gelsin” deiyerek cevapsız bıraktıktan sonra uzaklaştı.