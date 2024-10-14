Akın Akınözü’nden duygusal anma: "İyi ki doğdun meleğim"

Temmuz ayında annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla derinden sarsılan ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesini doğum gününde duygusal bir paylaşım ile andı. 59 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesinin acısını hala derinden yaşayan Akınözü, sık sık sosyal medya üzerinden annesine olan özlemini dile getiriyor.

Son paylaşımında annesinin resmedildiği bir tabloyu yayımlayan Akın Akınözü, gönderisine "İyi ki doğdun meleğim" notunu ekledi. Özlem Akınözü, yaşasaydı bu yıl 60. yaşına girecekti. Akınözü'nün bu paylaşımı, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir duyarlılıkla karşılandı.

Anne özlemiyle mücadele eden ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla annesini yâd ederek duygularını paylaşmaya devam ediyor.