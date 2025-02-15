Akın Akınözü’nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı: “Her zaman kalbimdesin”

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü ile çocukluk fotoğrafını paylaşan başarılı oyuncu, annesine olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Akınözü, duygusal paylaşımına “Sen her zaman benim ilk aşkım oldun. Her anımda kalbimdesin” notunu ekledi. Bu özel paylaşım, oyuncunun takipçilerinden yoğun ilgi ve destek aldı.

Annesi Özlem Akınözü, meslektaşı olarak oyunculuk kariyerinde de Akın Akınözü’nün en büyük destekçilerinden biriydi. Ünlü oyuncu, kanser tedavisi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybeden annesi için daha önce de birçok kez duygusal anılar paylaşmıştı.

Akın Akınözü’nün bu içten paylaşımı, hayranlarından duygusal mesajlar ve başsağlığı dilekleriyle karşılık buldu.