Akın Akınözü sevgilisiyle görüntülendi!

Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Mekan çıkışı magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Akınözü, “Arkadaşlar acelemiz var. Havalimanına arkadaşlarımızı bırakmamız lazım” diyerek araçlarına bindiler.

Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda evlilik sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Evlenme dedikoduları... Konumuz bile değil! Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ve eğer evlilik bu ortak rüyanın bir parçası olursa, o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız. Sanırım size ilişkimiz hakkında ipucu verdim."