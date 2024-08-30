Akıldan Kalbe filminin hazırlıkları tamamlandı

"Akıldan Kalbe" filmi sezonun en iddialı yapımı olmaya hazırlanıyor.

Akıldan Kalbe filminin hazırlıkları tamamlandı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-08-2024 14:59

Sinehane ve Üs Yapım ortaklığıyla hazırlanan "Akıldan Kalbe" sinema filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Filmin başrollerinde usta oyuncu Kerem Alışık, yetenekli isim Hande Soral, deneyimli oyuncu Şenay Gürler ve genç yetenek Batuhan Bayar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Özer Feyzioğlu oturuyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün'ün üstlendiği "Akıldan Kalbe" filminin ön hazırlıkları tamamlandı ve ekip, Eylül ayının ilk haftasında sete çıkmaya hazırlanıyor. Sevgi ve fedakarlığın etkileyici bir şekilde işlendiği bu film, izleyicilerin kalbine dokunacak bir hikaye sunmayı vaat ediyor.

ÜS Yapım’ın sahibi Süreyya Yaşar Önal, daha önce "Elimi Bırakma," "Benim Adım Melek," "İkimizin Sırrı" ve "Kara Tahta" gibi projelere imza atarak büyük başarı elde etmişti. "Akıldan Kalbe" filmi de bu başarılı yapımların izinden giderek, Türkiye ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Film, çok yakında beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.

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