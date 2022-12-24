Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan haber var!

Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti: "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim."





Armağan Çağlayan, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıdı. Ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirten ünlü yapımcı ve sunucu, süreci şöyle anlattı:

"Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş."





"ARTIK İŞLERİ AZALTACAĞIM, YORULDUM"

Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu da dile getiren Çağlayan, Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini, iş temposunu da hafifleteceğini açıkladı: