Akbank’tan Türk Telekom Faturalarına 1.500 TL Nakit İade Fırsatı Başlattı!

Akbank, 18 Mart - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yeni bir kampanya ile müşterilerine büyük bir avantaj sunuyor. “1040TURKTELEKOM” davet kodunu kullanarak Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar, Türk Telekom faturalarını otomatik ödeme talimatına bağladıklarında, toplamda 1.500 TL’ye kadar nakit iade kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Kampanya kapsamında, her ay 500 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sunulurken, bu avantaj üç ay boyunca devam edecek. Katılım şartları oldukça basit: Akbank mobil uygulamasını indirip “1040TURKTELEKOM” kodunu kullanarak müşteri olun ve Türk Telekom cep telefonu ya da evde internet faturalarınızı otomatik ödeme talimatına bağlayın.

Bu kampanya, Akbank ile fatura öderken kazanç sağlamanın mükemmel bir yolu. Daha fazla bilgi ve katılım için Akbank mobil uygulamasını ziyaret edin!