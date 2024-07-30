Akbank'tan Temmuz 2024'e Özel Büyük Avantajlar: Yeni Müşterilere Harika Fırsatlar!

Akbank, Temmuz 2024 boyunca sunacağı müthiş kampanya ile yeni müşterilerine büyük avantajlar sağlıyor. 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonunu kullanarak Akbank Mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunan 18-80 yaş arası yeni müşterilere çeşitli cazip fırsatlar sunulmakta. İşte bu heyecan verici kampanyanın tüm ayrıntıları:

Kampanya Ayrıntıları: Temmuz 2024'ün En Cazip Teklifi

Akbanklı Olmak İstiyorum kampanyası, yeni müşterilere özel büyük avantajlar sunarak finansal dünyada yeni bir kapı aralıyor. Kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip gerekli adımları tamamlamanız yeterli. Eski müşteriler de, son bir ay içinde bankayla ilişkisi bulunmayanlar dahil, bu kampanyaya katılabilirler.

Yatırım Fonları Avantajı

Akbank’ın kampanyasında, yatırım fonlarına özel fırsatlar öne çıkıyor. İşte detaylar:

50.000 TL Yatırım: Yatırım fonlarından en az 50.000 TL alım yapan yeni müşteriler, 3.000 TL değerinde Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu kazanacak.

Yatırım fonlarından en az 50.000 TL alım yapan yeni müşteriler, 3.000 TL değerinde Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu kazanacak. 100.000 TL ve Üzeri Yatırım: 100.000 TL ve üzeri yatırım yapanlar ise tam 7.500 TL hediye fon sahibi olacak.

Bu avantajlar, yatırım fonlarına ilgi duyan ve finansal hedeflerine ulaşmak isteyen yeni müşteriler için büyük bir fırsat sunuyor.

Sınırlı Kontenjan

Kampanya, ilk 5.000 müşteriyle sınırlıdır. Bu nedenle hızlı davranmak ve kampanyadan faydalanmak için acele etmeniz önemli. 31 Temmuz itibarıyla fon bakiyesini koruyan müşteriler ödülden faydalanabilecekler. Bu, hem kampanyanın cazibesini artırıyor hem de hızlı hareket etmenin önemini vurguluyor.

Nasıl Başvurulur?

Akbanklı Olmak İstiyorum kampanyasına katılmak oldukça basittir. İşte başvuru adımları:

Akbank Mobil Uygulamasını İndir: İlk adım olarak Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Kayıt Olun: Uygulama üzerinden “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayarak kayıt işleminizi başlatın. Gerekli Adımları Tamamlayın: Başvuru sürecini tamamlayarak kampanyadan yararlanmak için gerekli adımları takip edin.

Bu adımları takip ederek hızlıca başvurunuzu tamamlayabilir ve kampanyanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.