Akbank’tan Son Gün Uyarısı! 400 TL Değerinde Getir İndirim Kodu Kazanma Fırsatını Kaçırmayın

Akbank’tan Son Gün Uyarısı! 400 TL Değerinde Getir İndirim Kodu Kazanma Fırsatını Kaçırmayın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2024 00:27

Akbank, müşterilerine özel sunduğu kampanyasını duyurdu ve kampanyanın detaylarını açıkladı. 12 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya kapsamında, Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olanlara 400 TL değerinde Getir indirim kodu verilecek. Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek isteyenler için son gün uyarısı yapıldı: Yarına kadar katılım sağlayanlar 400 TL kazanacak!

Kimler Yararlanabilir?

Kampanya, “1047GETIR” davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbank müşterisi olanlara yöneliktir. Bu kodu kullanarak Akbank Mobil’den hesap açan yeni müşteriler, 400 TL değerinde Getir indirim kodu kazanacak.

Kampanya Tarihleri

Kampanya, 28 Haziran – 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Yarına kadar kampanyaya katılanlar bu avantajdan faydalanabilir.

Nasıl Katılım Sağlanır?

Kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip, “müşteri olmak istiyorum” butonuna tıklanması ve davet kodu alanına “1047GETIR” kodunun girilmesi gerekmektedir. Bu adımları tamamlayanlar, Akbank tarafından SMS ile 400 TL değerinde Getir indirim kodu alacaklar.

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