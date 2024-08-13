Akbank'tan Kart Sahiplerine Büyük İndirim Fırsatı: 6.000 TL'ye Varan Avantajlar!

Akbank, kart sahipleri için heyecan verici bir kampanya duyurdu! Akbank kartını kullanarak Prontotour'dan yapılan harcamalarda 6.000 TL'ye kadar indirim fırsatı sunulacak. Bu kampanya, 22 Temmuz 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve tatil planlarınızı daha cazip hale getirecek.

Akbank Kart Sahiplerine 6.000 TL İndirim

Akbank, müşterilerine büyük bir avantaj sunarak, Prontotour'da yapılan işlemlerde 6.000 TL'ye kadar indirim sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak için, Akbank Mobil uygulamasına giriş yaparak ana sayfada bulunan "Kampanyalar" bölümünden “Prontotour’da 6.000 TL’ye Varan İndirim” kampanyasının detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradan, indirim kodunu alarak Prontotour'un web sayfasında bu kodu kullanabilirsiniz.

Kampanya Detayları

Kampanya, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olup, 30 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Prontotour'un web sayfasından yapılacak işlemlerde indirim oranları şu şekildedir:

Kişi başı 6.000 TL – 16.000 TL arası turlarda oda başı 1.000 TL

Kişi başı 16.001 TL – 26.000 TL arası turlarda oda başı 1.500 TL

Kişi başı 26.001 TL – 46.000 TL arası turlarda oda başı 3.000 TL

Kişi başı 46.001 TL – 66.000 TL arası turlarda oda başı 4.000 TL

Kişi başı 66.001 TL ve üzeri turlarda oda başı 6.000 TL indirim

İndirim, sadece Prontotour'un web sayfasında geçerli olacak ve indirim kodunun doğru şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Kod kullanılmadan yapılan işlemlere indirim yansıtılmayacak.

Geçerlilik ve Şartlar

Kampanya, Prontotour'dan yapılacak tur paketleri ve Kıbrıs otel rezervasyonları için geçerlidir. Vize, sigorta, ekstra tur ve diğer ek masraflar indirim kapsamına dahil değildir. Uçak bileti, Kıbrıs dışı otel rezervasyonları ve diğer münferit seyahatler kampanyaya dahil değildir.

Akbank Mobil uygulamasından alınan indirim kodları kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır. Her kod yalnızca bir alışverişte kullanılabilir ve kodun geçerliliği 30 Eylül 2024'te sona erecektir. Bu tarihten sonra kullanılacak kodlar geçersiz olacaktır.

Bu kampanya, Akbank kart sahiplerine tatil planlarını daha uygun fiyatlarla yapma fırsatı sunarken, Akbank’ın müşterilerine sunduğu diğer avantajlardan da yararlanmanızı sağlayacak. Detaylar için Akbank Mobil uygulamasına göz atmayı unutmayın!