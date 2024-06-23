Akbank'tan Büyük Kampanya: 500 TL Chip-Para Hediye Ediliyor!

Akbank'tan Büyük Kampanya: 500 TL Chip-Para Hediye Ediliyor!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 23-06-2024 14:46

Akbank, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya duyurdu ve 30 Haziran'a kadar devam edecek olan bu özel fırsattan yararlanma şansı tanıyor. Kampanya kapsamında, giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapılacak harcamalarda müşterilere toplamda 500 TL chip-para hediye edilecek.

Akbank 500 TL Chip-Para Kampanyası Detayları

Akbank'ın yeni kampanyası, müşterilere giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için müşterilerin 30 Haziran'a kadar kayıt yaptırmaları gerekmekte. Kampanyaya katılmak için Juzdan üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamak veya "TROY500" yazıp 4566'ya SMS göndermek yeterli olacak.

Kampanya şartlarına göre, katılımcılar ilk harcamalarından sonra her 1.000 TL ve üzeri harcamada 100 TL chip-para kazanacaklar. Toplamda ise bir müşteri en fazla 500 TL chip-para elde edebilecek. Chip-paralar, kampanya koşullarının gerçekleştirilmesini takiben 4 iş günü içinde müşteri kartlarına yüklenecek.

Kampanya Koşulları ve Detayları

  • Kampanyadan bireysel Axess Troy logolu kartlar ile bireysel Akbank Kart Troy logolu kartlar dahil olmak üzere belirli kartlar yararlanabilecek. Diğer kartlar ve ticari kartlar kampanyaya dahil değil.
  • Chip-para kazanımı için internetten yapılan alışverişler de geçerli olacak.
  • Kampanya, Türkiye ve KKTC'deki harcamaları kapsıyor; yurt dışı harcamaları ise kampanyaya dahil değil.
  • Aynı gün aynı iş yerinden yapılan işlemlerden sadece ilki chip-para kazanabilir.
  • Nakit çekim işlemleri, EFT/Havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anlık/otomatik fatura, vergi ödemeleri ve chip-para ile yapılan alışverişler kampanya kapsamında değil.
  • İptal ve iade işlemlerinde yüklenen chip-paralar geri alınacaktır; chip-para kullanımı halinde ekstreye borç yansıtılacaktır.
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