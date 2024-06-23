Akbank'tan Büyük Kampanya: 500 TL Chip-Para Hediye Ediliyor!

Akbank, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya duyurdu ve 30 Haziran'a kadar devam edecek olan bu özel fırsattan yararlanma şansı tanıyor. Kampanya kapsamında, giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde yapılacak harcamalarda müşterilere toplamda 500 TL chip-para hediye edilecek.

Akbank 500 TL Chip-Para Kampanyası Detayları

Akbank'ın yeni kampanyası, müşterilere giyim, elektronik ve akaryakıt sektörlerinde geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için müşterilerin 30 Haziran'a kadar kayıt yaptırmaları gerekmekte. Kampanyaya katılmak için Juzdan üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamak veya "TROY500" yazıp 4566'ya SMS göndermek yeterli olacak.

Kampanya şartlarına göre, katılımcılar ilk harcamalarından sonra her 1.000 TL ve üzeri harcamada 100 TL chip-para kazanacaklar. Toplamda ise bir müşteri en fazla 500 TL chip-para elde edebilecek. Chip-paralar, kampanya koşullarının gerçekleştirilmesini takiben 4 iş günü içinde müşteri kartlarına yüklenecek.

Kampanya Koşulları ve Detayları