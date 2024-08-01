Akbank'tan Büyük Kampanya: 1.500 TL'ye Kadar Nakit İade Fırsatı!

Akbank'tan Büyük Kampanya: 1.500 TL'ye Kadar Nakit İade Fırsatı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 01-08-2024 11:34

Akbank, 18 Mart – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yeni bir kampanya başlattı. "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak ilk kez mobilden Akbanklı olan müşterilere büyük bir fırsat sunuluyor. Bu kampanya kapsamında, Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturalarını otomatik ödeme talimatı veren yeni Akbanklılar, her ay 500 TL’ye kadar nakit iade kazanabilir. Üç aylık süreçte toplamda 1.500 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sağlanıyor.

Kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasına “1040TURKTELEKOM” kodu ile giriş yaparak Türk Telekom faturalarınızı otomatik ödeme talimatına almanız yeterli. Nakit iadeler, faturaların ödenmesini takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacak. Kampanya, 18-80 yaş arasındaki Türk Telekom mobil ve/veya evde internet müşterilerine açıktır. Kampanyadan yararlanmak için, belirtilen tarihler arasında otomatik ödeme talimatlarınızın aktif olması gerekiyor.

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