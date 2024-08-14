Akbank'tan Büyük Fırsat: 6.000 TL İndirim Kampanyası Başladı!

Akbank, kart sahiplerine büyük bir fırsat sundu! Akbank kartını kullanarak harcama yapanlara 6.000 TL verilecek bu kampanya, tatil planları yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor. Akbank'ın yeni kampanyası, 6.000 TL'ye kadar indirim fırsatıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Kampanyanın detayları ise müşterilere açıklandı.

Akbank'tan Kampanya Açıklaması: Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Akbank kartını kullanarak harcama yapanlara 6.000 TL verilecek bu kampanya, 22 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Akbank Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan “Kampanyalar” bölümünden "Prontotour’da 6.000 TL’ye varan indirim" kampanyasının detaylarına ulaşabilirler. Buradan alınacak indirim kodları ile Prontotour web sayfasında indirim fırsatlarından yararlanmak mümkün.

Kampanya Ayrıntıları ve İndirim Oranları

Akbank’tan kampanya açıklaması doğrultusunda, Prontotour web sayfasında yapılacak işlemler için geçerli olacak indirim oranları şu şekildedir:

Kişi başı 6.000 TL – 16.000 TL arası turlarda oda başı 1.000 TL indirim

Kişi başı 16.001 TL – 26.000 TL arası turlarda oda başı 1.500 TL indirim

Kişi başı 26.001 TL – 46.000 TL arası turlarda oda başı 3.000 TL indirim

Kişi başı 46.001 TL – 66.000 TL arası turlarda oda başı 4.000 TL indirim

Kişi başı 66.001 TL ve üzeri turlarda oda başı 6.000 TL indirim

İndirim, Prontotour web sayfasından yapılan işlemler için geçerli olup, indirim kodu ilgili alana yazılmalıdır. Kod kullanılmadan yapılan işlemlerde indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca, indirim yalnızca tur paketlerinde ve Kıbrıs otel rezervasyonlarında geçerli olup, vize, sigorta, ekstra tur gibi bedeller indirime dahil değildir.

Kampanya Koşulları ve Geçerlilik

Kampanya kapsamındaki indirimler, 22 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 30 Eylül 2024 günü sonuna kadar yapılacak alışverişlerde uygulanacaktır. Akbank Mobil’den alınan kodlar kişiye özel olup, her kod yalnızca bir alışverişte kullanılabilir. Kampanya, uçak bileti, Kıbrıs harici otel rezervasyonları ve münferit seyahatler için geçerli değildir.