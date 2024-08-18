Akbank’tan 33.000 TL Kredi Kampanyası: Başvurular Hızla Alınıyor!

Akbank, banka kartı sahiplerine özel 33.000 TL kredi fırsatı sunuyor! Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilir, banka şubesine gitmeden kredi onayınızı alabilirsiniz. Başvuru yapmak için tek yapmanız gereken, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapmak ve anında kredi başvurusunu gerçekleştirmek.

Kredi başvurusu sonucunu hemen uygulama üzerinden görebilir ve istediğiniz an kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için "Kredi TC kimlik" yazarak 4425 numarasına gönderin. Hızlı ve pratik bu kampanyadan yararlanmak için Akbank’ın sunduğu bu avantajlı fırsatı kaçırmayın!