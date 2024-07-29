Akbank’tan 1.500 TL Nakit İade Fırsatı: Türk Telekom Faturalarınızı Otomatik Ödeyin

Akbank, 18 Mart – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yeni müşterilere özel büyük bir kampanya başlattı. “1040TURKTELEKOM” davet kodunu kullanarak mobilden Akbanklı olan müşterilere, Türk Telekom faturalarını otomatik ödeme talimatı verme fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında her ay 500 TL’ye kadar nakit iade kazanabilir, toplamda 1.500 TL’ye kadar ödül alabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasına girip, “1040TURKTELEKOM” kodu ile mobilden Akbanklı olmalı ve Türk Telekom cep telefonu veya internet faturalarını otomatik ödeme talimatına almanız gerekiyor. Nakit iadeler, belirtilen üç aylık süreçte her ay yapılacak ve sadece otomatik ödenen faturalar için geçerli olacak. Detaylı bilgiye Akbank’ın kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz.