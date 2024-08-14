Akbank yeni müşterilere ödemeleri yapacak! Artık banka hesabı açanlar 50 bin TL ödeme alabilecek

Akbank, yeni müşterilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Banka hesabı açan herkese, 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Üstelik başvuru süreci oldukça basit ve hızlı! Akbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyenler, sadece TC kimlik numaralarını yazarak 4425’e SMS gönderebilirler.

Başvuru sonucunda kredi onayı alanlar, 50 bin TL'lik avantajlı krediye anında sahip olabilecekler. Akbank’ın sunduğu bu cazip teklif, özellikle nakit ihtiyacı olan ve bankacılık hizmetlerini dijital ortamda kolayca halletmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Akbank’ın bu kampanyası, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yeni müşteriler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Akbank’ın sunduğu bu fırsat hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru sürecine dair merak ettiklerinizi öğrenmek için en yakın Akbank şubesine başvurabilir veya mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.