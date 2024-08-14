Akbank yeni müşterilere ödemeleri yapacak! Artık banka hesabı açanlar 50 bin TL ödeme alabilecek

Akbank yeni müşterilere ödemeleri yapacak! Artık banka hesabı açanlar 50 bin TL ödeme alabilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 13:04

Akbank, yeni müşterilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Banka hesabı açan herkese, 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Üstelik başvuru süreci oldukça basit ve hızlı! Akbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyenler, sadece TC kimlik numaralarını yazarak 4425’e SMS gönderebilirler.

Başvuru sonucunda kredi onayı alanlar, 50 bin TL'lik avantajlı krediye anında sahip olabilecekler. Akbank’ın sunduğu bu cazip teklif, özellikle nakit ihtiyacı olan ve bankacılık hizmetlerini dijital ortamda kolayca halletmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Akbank’ın bu kampanyası, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yeni müşteriler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Akbank’ın sunduğu bu fırsat hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru sürecine dair merak ettiklerinizi öğrenmek için en yakın Akbank şubesine başvurabilir veya mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Benzer Haberler
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni projesi Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın yeni projesi
Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak! Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak!
TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak TBMM onayından geçti! Maaş alan tüm emeklilere 15 Ağustos'ta 15100 TL ödeme yapılacak
7000 8000 9000 10000 TL Emeklilere Ödeme Olacağı açıklandı! Emeklilere ödemeler duyuruldu! 7000 8000 9000 10000 TL Emeklilere Ödeme Olacağı açıklandı! Emeklilere ödemeler duyuruldu!
İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur İrem Helvacıoğlu'na yakışıklı partner! Bu ikili çok konuşulur
İstanbul’da Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem: “Yarısı Bizden” Kampanyasıyla Destek Artıyor İstanbul’da Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem: “Yarısı Bizden” Kampanyasıyla Destek Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!