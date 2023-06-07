Akbank ve Ziraat Bankası banka hesabı olanlara dikkat çekici uyarı! 2 banka sizlere 2 gün süre verdi, işlem yapın

2 banka sizlere 2 gün süre verdi, işlem yapın... Akbank ve Ziraat Bankası banka hesabı olanlara dikkat çekici uyarı- Akbank ve Ziraat Bankası, hesapları bu bankalarda bulunan vatandaşlar için başlattıkları yeni kampanya kapsamında, nakit ihtiyacı olan bireylere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, belirtilen politikalara uygun şekilde başvurularını gerçekleştirecek ve sonuçları 3 dakika içinde alabileceklerdir. Akbank ve Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan kişilere, başvurularını 2 gün içinde yapmaları durumunda düşük faizli 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacaklarını duyurmuşlardır.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, cep telefonlarının mesaj kısmına "kredi" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleriyle başvurularını tamamlayabileceklerdir. Akbank hesabı olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabileceklerdir. Akbank, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak tüm müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlandığını belirtmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan müşteriler, 3 gün içinde başvuru yapmaları halinde düşük faiz oranlarıyla 40.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabileceklerdir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilere 36 aya varan vade seçenekleri sunmaktadır. En yakın banka şubesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, aynı zamanda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını yaparak aynı gün içinde kredi ödemesini alabileceklerdir.