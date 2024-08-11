Akbank ve Denizbank'tan Öğrencilere 20.000 TL Tutarında Yeni Ödeme Yapılacak! Ay Sonuna Kadar Onay Alınacak! 

Akbank ve Denizbank'tan Öğrencilere 20.000 TL Tutarında Yeni Ödeme Yapılacak! Ay Sonuna Kadar Onay Alınacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2024 14:36

Akbank ve Denizbank üzerinden öğrenci olan tüm vatandaşlara 20.000 TL ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı. Akbank ve denizbank üzerinden 20.000 tl'ye kadar nakit kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşteriler için Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Akbank ve denizbank üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerin öğrenci olması durumunda bile kredi işlemleri hemen aynı gün içinde hesaba yatırılarak ödenmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan bireysel müşteriler kredi puanına uygun olması durumunda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebileceği gibi aynı zamanda internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de kredi kullanabilir. Akbank üzerinden başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına aynı zamanda cep telefonunuzdan mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank cep telefonu üzerinden mesaj ile birlikte kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 4425 NUMARASINA gönderin. Başvurunuz 5 dakika içinde sonuçlanacaktır.

DENİZBANK

Deniz bank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve 20.000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız deniz bank sms kredi servisini kullanarak 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Deniz bank s ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için. Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Doğum tarihinizi yazarak Bu mesajı 32 80 numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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