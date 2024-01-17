Akbank ve 2 Dev Bankadan Yeni Açıklama: 50.000 TL'ye Kadar ATM'den Ödeme Alacaksınız!

Akbank ve 2 Dev Bankadan Yeni Açıklama: 50.000 TL'ye Kadar ATM'den Ödeme Alacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 10:01

Günümüzde, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyen bireyler için Ziraat Bankası, Akbank ve QNB Finansbank tarafından düzenlenen kampanyalar, finansal açıdan rahatlamak isteyenlere umut veriyor.

Ziraat Bankası: İhtiyacınızı Belgesiz Karşılıyor

Ziraat Bankası, gelir belgesi sunmadan 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunan bir kampanya ile dikkat çekiyor. 36 ay vadeli ödeme seçenekleri ve ilk taksitte 90 gün erteleme imkanı, bu kampanyayı cazip kılan detaylar arasında yer alıyor. Başvurularınızı Ziraat Bankası şubelerinden veya bankanın internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank: Gelir Belgesiz Kredi Akbank Direkt İle Yanı Başınızda

Akbank, müşterilerine Akbank Direkt uygulaması üzerinden gelir belgesiz kredi imkanı sunuyor. 36 ay vade seçeneği ve düşük faiz oranlarıyla bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması sayesinde SMS ile kredi başvurusu da mümkün. "Kredi" yazıp TC kimlik numaranızı 4425 numarasına göndererek hızlıca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

QNB Finansbank: Anında Sonuç, Hızlı Çözüm

QNB Finansbank, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerine hızlı çözüm sunuyor. Başvurularınızı bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın şubeden yapabilir, hızla sonuç alabilirsiniz. Ayrıca, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına SMS olarak göndererek de kolayca kredi başvurusu yapma imkanına sahipsiniz.

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