Akbank Kartınıza Ödeme Yapacak: 40.000 TL Anında Hesabınıza Yatacak  

Akbank Kartınıza Ödeme Yapacak: 40.000 TL Anında Hesabınıza Yatacak  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 12:23

Akbank üzerinden başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında 40.000 tl'ye kadar Temmuz ayı sonuna kadar kendi banka hesabı olan vatandaşlar düşük faizlerle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. 

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları halinde 40.000 tl'ye kadar nakit kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak vatandaşların banka hesap numaraları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulaması üzerinden verilecektir. 

Akbank başlatmış olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte 40.000 TL ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve isteyen vatandaşlar için başvurularını cep telefonları üzerinden mesaj atarak da kullanımına sunacaktır. 

Akbank mesaj atarak internet şubelerini kullanarak veya banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek vermiş olduğu 40.000 TL kredilerde banka kredi puanına 1.400 ve üzerinde olan vatandaşlara destek yapmaktadır. 

Akbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor. 

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