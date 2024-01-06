Akbank hesabı olanlar dikkat!

Akbank hesabı olanlar dikkat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 23:03

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Akbank müşterileri ve potansiyel yeni müşteriler, Ocak ayındaki avantajlı kampanyaları keşfetmeye devam ediyorlar. Akbank, 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. Bu kampanya, Teknosa alışverişlerinde geçerli olup, kullanıcılara 5000 TL'ye varan nakit iade imkanı sunuyor.

Akbank'ın duyurusuna göre, 1008TEKNOSA5000 davet koduyla 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank mobil uygulamasını ilk defa kullanacak olan müşteriler, Akbank kredi kartlarıyla toplam 7500 TL ve üzeri Teknosa harcamalarında çeşitli iade fırsatlarından yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında, 750 TL nakit iade alabilmek için 7500 TL, 1500 TL nakit iade alabilmek için 15.000 TL ve 5000 TL nakit iade alabilmek için 25.000 TL ve üzeri Teknosa harcaması yapılması gerekiyor. Elde edilen nakit iadeler, hak eden müşterinin Mart ayı içerisinde harcama yaptığı Akbank kredi kartına tanımlanacak.

Akbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metni, kampanya detaylarına ve şartlarına ulaşmak isteyen müşterilere net bir rehberlik sunuyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde elde edilecek iadelerin, müşterinin kredi kartına Mart ayında tanımlanacak olması, kampanyanın cazibesini arttırıyor.

Ocak ayında Akbank müşterilerini bekleyen bu özel kampanya, teknoloji ürünlerine yönelik alışveriş yapmayı planlayanları cezbetmeye devam ederken, farklı sektörlerdeki alışveriş fırsatlarına dair merak da devam ediyor. Akbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, müşterilere çeşitli sektörlerdeki güncel kampanya bilgilerine ulaşma imkanı sunuyor. Chip-paralar, indirimler ve iadelerle dolu bu kampanyalar, Akbank müşterilerine geniş bir avantaj yelpazesi sunuyor.

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