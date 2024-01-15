Akbank hesabı olan kişiler müjde! Bugün gelen haber ile hesabınızı kontrol edin!

Akbank banka hesabı olanlar için yeni bir ödeme haberi geldi! Son dakika açıklandı!

Akbank hesabı olan kişiler müjde! Bugün gelen haber ile hesabınızı kontrol edin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 12:26

Akbank yaptığı yeni duyuru ile banka hesabı olanlara müjde verdi. Nakit ihtiyacı olan herkes için başvuru yapılarak hızlı bir şekilde ödeme verilecektir. IBAN numarasını kontrol eden Akbank müşteriler, bu ay içinde verilen düşük faizli kredi kampanyası ile birlikte, 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacaktır. 36 ay vadeye kadar kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeleri alabilecekler ve Akbank üzerinden destek alacaklardır. Akbank ihtiyaç kredisi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi ödemeleri verilmektedir.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank kredi kampanyasına başvurular bugün başladı. Gelen haber ile birlikte, İhtiyaç kredisi alacak kişilere 50 bin TL’ye kadar ödeme verilecektir. 50 bin TL kredi alacak kişiler uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına atabilecekler ve bu kredileri hızlı bir şekilde hesaplarında görebileceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak kişilere hemen hızlı bir şekilde ödemeler verilecektir. Akbank kredi kampanyası ile birlikte, Başvuru şartlarına uygun olan herkes 50 bin TL ödemeler alacaklardır.

50 BİN TL kredi için ayrıca kredi alacak kişilere banka hızlı bir şekilde ödeme vermektedir. En yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapılacaktır. 50 bin TL kredi alacak kişiler 3 ay erteleme, SMS kredi şu şekilde başvuru yapılacaktır. SMS ile kredi için Kredi TC Kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj atabileceksiniz.

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