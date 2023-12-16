Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası Yeni Kampanya Duyurdu! 35000 TL Gelir Belgesi İstenmeden Kişi Başı Ödenecek

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni duyuru sonrasında başvuru yapacak olan tüm bireysel müşterileri ve emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte 35.000 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. 4 banka tarafından yapılan bu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kendilerine uygun oldukları banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden ve mobil bankacılık üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek banka hesapları olmaları durumunda hesaplarını ödemeler alabilecektir.

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka hesapları olmaları durumunda hangi banka üzerinde çalışıyorlar ise o bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 36 ay vadeli gelir belgesiz 35.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilirler ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. gelir belgesiz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar banka müşterileri olmamaları durumunda da şubelere giderek veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor.

4 banka tarafından yapılan bu yeni kampanyada başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların sadece 35.000 TL değil daha yüksek limitlerde de bireysel krediler kullanabilecekleri Haberi geldi. en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte ve gelir belgeniz ile birlikte yüksek limitli kredi alabilir ve bu kredileri borç kapatma Kredisi olarak da kullanabilirsiniz. Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan tüm emeklilere de kredi puanına bakmadan yüksek limitli bireysel krediler kullandırmaktadır ve bu kampanyalar aralık ayı sonuna kadar devam etmektedir.