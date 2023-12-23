Akbank emeklilere son dakika haberi verdi: Emekliye borç para verilecek

Akbank, emeklilere yönelik bu özel kampanyayı, mobil teknolojiyi kullanarak erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Akıllı cep telefonu sahibi emekliler, Akbank mobil uygulamasını indirerek bu fırsattan kolayca yararlanabilecekler. Kampanya, %0 faizli taksitli nakit avans desteği sağlayarak, 20.000 TL’ye kadar olan miktarlar için geçerli.

Kampanyanın Detayları

Faizsiz Borç Para: Emeklilere yönelik bu kampanya, 20.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli avans imkanı sunuyor.

Uygulama Üzerinden Başvuru: Başvurular, Akbank mobil uygulaması üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kampanya Süresi: 1 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için başvurularınızı bu tarihler arasında yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları: Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbank müşterisi olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler kampanyadan faydalanabilir.

Başvuru Şartları ve Süreci

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin izlemeleri gereken adımlar şu şekilde:

Akbank Mobil Uygulamasını İndirme: Öncelikle Akbank mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indirmek gerekiyor. Akbanklı Olma Süreci: "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden Akbank müşterisi olma sürecini tamamlamak. Kredi Kartı Başvurusu: Asıl Axess veya Wings kartına ilk kez başvurmak ve başvurunun 26.01.2024 tarihine kadar onaylanmasını sağlamak. Kampanya Tarihleri: Taksitli avans limitlerine göre 31.01.2024 tarihine kadar kampanyadan yararlanmak mümkün.

Diğer Koşullar ve Fırsatlar

Kurye Akışı: Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar da kampanyadan faydalanabilir.

Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar da kampanyadan faydalanabilir. Mobil veya Şube Başvuruları: Başvurular, mobil şube, müşteri iletişim merkezi, internet şube, ATM, Akbank.com gibi çeşitli kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bu kampanya, özellikle ekonomik anlamda zorluk çeken emekliler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. 20 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneği, emeklilerin mali yüklerini hafifletmeye yardımcı olabilir.