Akbank duyurdu: Başvuru yapanlar 15000 TL ödeme alacak 

Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara 15.000 tl yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz akbank'ın bireysel tüketici kredisinde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak 18 yaş üzeri olan herkes kredi kullanabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerin bankanın s kredi servisini veya mobil servisini kullanarak da şubelere gitmeden kredi işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz.

AKbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu sms ile yapmak istiyorsanız SmS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Akbank sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek ve onaylanan bu kredinin hesabına yatırılıp yapılmayacağı hakkında bilgileri sizlere sunacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız aynı zamanda bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt mobil uygulaması üzerinden de 36 ay vadeli 15.000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları halinde kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak kullanılmakta olup bireysel krediler düşük faizlerle ve kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi imkanı sağlanacaktır.