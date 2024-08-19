Akbank duyurdu! Başvuru yapan emekli 60.000 TL alacak!

Akbank duyurdu! Başvuru yapan emekli 60.000 TL alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 14:22

Akbank, emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, başvuru yapan emeklilere 60 bin TL’ye kadar kredi verileceği açıklandı. Bu yeni kredi teklifi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Başvurular, Akbank’ın tüm şubeleri ve dijital kanalları aracılığıyla yapılabilecek. Kredinin onay süreci hızlı ve basit olup, emekliler kolayca başvuruda bulunabilecekler. Akbank, emekli müşterilerine yönelik bu özel teklif ile ekonomik rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Emeklilere yönelik bu cazip kredi fırsatını değerlendirmek ve finansal ihtiyacınızı karşılamak için hemen başvurun. Akbank’ın bu yeni kampanyası, emeklilere büyük bir destek sunacak!

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