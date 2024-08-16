Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı!

Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 16:50

30 bin TL kredi başvurusu yaparak acil nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İyi haber şu ki; Akbank, Denizbank, ING Bank ve İş Bankası bu konuda önemli bir adım attı! Artık bu bankalardan gelir belgesiz kredi kullanmak mümkün. Üstelik bu krediye ATM üzerinden gelir belgesiz kredi olarak başvuru yapmak da oldukça kolay.

Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank, Denizbank, ING Bank ve İş Bankası üzerinden 30 bin TL kredi başvurusu yapmak için sadece bir ATM yeterli! Başvuru sürecini şubelere gitmeden hızlı bir şekilde tamamlayabilir, gelir belgesi sunmadan nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Özellikle gelir belgesi sunmakta zorlanan serbest çalışanlar, esnaflar ve çeşitli sektörlerde görev alan bireyler için bu büyük bir fırsat sunuyor.

30 Bin TL Kredi Başvurusunda Avantajlar

ATM üzerinden gelir belgesiz kredi almanın en büyük avantajlarından biri, başvuru sürecinin son derece pratik ve hızlı olmasıdır. Şubelere gitmeden, zaman kaybetmeden, sadece ATM üzerinden işleminizi yapabilirsiniz. Akbank, Denizbank, ING Bank ve İş Bankası bu imkanı sunarak müşterilerine önemli bir kolaylık sağlıyor. Üstelik 30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi, kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamanız için anında hesabınıza geçiyor.

Gelir Belgesiz Kredinin Şartları Nelerdir?

Bu bankaların sunduğu 30 bin TL kredi başvurusu için genellikle kredi notu ve bankacılık geçmişiniz dikkate alınıyor. Gelir belgesi sunma zorunluluğu olmadığı için kredi başvurusu çok daha hızlı onaylanabiliyor. Ancak kredi notunuzun iyi seviyede olması, başvuru sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Benzer Haberler
KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar! KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar!
Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber! Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber!
7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme! 7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme!
SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek! SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek!
Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı
Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor! Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!