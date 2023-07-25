Akbank borçlarınızı bir çırpıda kapatıyor! 150.000 TL şipşak hesabınıza yatıyor!

150.000 TL şipşak hesabınıza yatıyor! Akbank borçlarınızı bir çırpıda kapatıyor- Akbank, yeni borç kapatma kredisi kampanyasıyla vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında tüm vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 150,000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ödemesi alma şansına sahip olacaklar. Kampanya detayları, resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştur.

Akbank Hesabı Olan Vatandaşlar İçin Kolay Başvuru İmkanı

Akbank hesabı olan tüm vatandaşlar, internet üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecekler ve onaylanan krediler hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılacak. Banka, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanacak vatandaşlara belirlediği politikalar çerçevesinde ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca, başvurularını en yakın Akbank şubesinden gerçekleştiren vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına 5 dakika içerisinde alabileceklerdir.

Akbank Borç Kapatma Kredisi İmkanı

Kampanya kapsamında borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar, güncel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını Akbank üzerinden uygun faiz oranlarıyla kapatma imkanına sahip olacaklar. Kimlik ve gelir belgesi ile birlikte en yakın Akbank şubesine başvurarak kolayca kredi kullanabilirler.

Hızlı İşlem ve 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi İmkanı

Akbank, borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında başvuruları uygun bulunan vatandaşlara destek kredisi verecektir. Başvuruları onaylanan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylıkla başvuruda bulunabilir ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirler.

Önemli Not: Eğer 24 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, 50,000 TL ve üzeri kredi talebinde bulunmanız gerekmektedir.