Akbank, bankamatik kartı sahiplerine özel dev bir kampanya başlattı!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sunulan bu benzersiz fırsat, Akbank müşterilerine 50.000 TL'ye kadar ödeme olanağı tanıyor. Akbank üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilecek başvurular, 36 ay vadeli avantajlı ihtiyaç kredisi imkanını beraberinde getiriyor. İşte, bu özel kampanyaya katılabilmek için bilmeniz gereken detaylar:

Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmeden önce kredi puanlarına dikkat etmelidir. Akbank'ın resmi internet sitesi ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla başvuruda bulunacak olan bireylerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisine sahip olmalarını sağlayacaktır.

Özel bir avantaj olarak, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, banka şubesine gitmeden SMS yoluyla da başvuruda bulunabilirler. Basit ve hızlı bir yöntemle kredi başvurusu yapmak isteyenler, cep telefonlarından "KREDI" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Kredi başvurusu onaylandığında, sonuçlar sadece 5 dakika içinde bireylere iletilir ve onaylanan tutar, aynı gün içinde banka şubelerinden veya Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla hesaplarına aktarılır.