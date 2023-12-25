Akbank Banka Kartınıza 100.000 TL Tanımlayacak 

Akbank Banka Kartınıza 100.000 TL Tanımlayacak 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 12:24

Akbank üzerinden bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan tüm vatandaşların kredi puanı yüksek olması durumunda 100.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Akbank üzerinden başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar uygun faizlerle kredi kullanabiliyor 24 ay vadeli 100.000 TL krediyi gelir belgesiz olarak alabiliyor.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 100.000 TL'ye kadar bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle Banka hesabı olmaları halinde düşük limit ve düşük faizlerle de kredileri istedikleri zaman acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Akbank üzerinden sizler de 100.000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulamasını tercih edebilir ve hafta sonu olsa bile mesai saatleri dışarısında Kredi başvurunuzu buradan gerçekleştirerek ve onay almanız durumunda da yine şubelere gitmeden hesabınıza ödeme yatırabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 1.500 ve üzerinde kredi puanı olması bankalar ile arasının bozuk olmaması gerekiyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu kredi puanı yüksek olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak verilirken bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların özellikle banka şubelerine giderek sadece kimlikleriyle birlikte de bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz maaş müşterisi olmanız halinde daha yüksek limitlerde de krediler kullanabilir ve maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirerek bireysel kredi alabilirsiniz.

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