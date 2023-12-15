Akbank Banka Hesabı Olanlara Ödemeler Verecek: Başvuru Yapacak Olanlara Duyuru Yapıldı! Şartlar Belli Oldu!

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya kapsamında, kredi başvurularının sadece 5 dakikada sonuçlandırıldığı ve ödemenin hemen yapıldığı vurgulanıyor. Bu hızlı süreç, banka müşterilerine şubelere gitmeden kolayca kredi sahibi olma avantajı sunuyor.

Kredi puanı endişesi yaşayanlar için müjdeli haber ise, Akbank'ın kredi puanı 1500 ve üzeri olan herkesi kapsayan bir kampanya düzenlemesi yapması. Bu, geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek kredi kullanmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Esnek ödeme seçenekleri de Akbank'ın kampanyasının önemli bir parçasını oluşturuyor. 3 ay ertelemeli ve gelir belgesiz kredi seçeneği, müşterilere ödeme planlarını kişiselleştirme fırsatı tanıyarak mali rahatlama sağlıyor. Ayrıca, kredi puanı düşük olanlar için kefil gösterme veya emekli maaşı alıyorsa kredi ödemesi alma opsiyonları da müşterilere sunuluyor.

Akbank, hızlı kredi başvuruları için SMS ile başvuru seçeneği sunarak müşterilerine cep telefonları üzerinden kolaylık sağlıyor. "kredi" yazıp TC kimlik numarasını içeren bir SMS'i 44 25 numarasına gönderenler, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve onaylanan krediyi Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabilirler.

Emekli maaşı alan müşterilere özel avantajlar da göze çarpıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanılan kredilerde düşük faiz oranları ve gelir belgesi gerekmeksizin kredi kullanma imkanı sunuluyor. Ayrıca, emekli maaşlarını Akbank'a taşıyanlar 7.000 TL'ye kadar emekli promosyonu alma şansına sahipler.