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Akbank az evvel açıkladı: 15.000 TL ödeme bu hafta içinde yapılacak!

Akbank, banka hesabı olan müşterilerine avantajlı faiz oranlarıyla nakit kredi ödemeleri sunmaktadır.

Akbank az evvel açıkladı: 15.000 TL ödeme bu hafta içinde yapılacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-03 20:51

Akbank, banka hesabı olan müşterilerine avantajlı faiz oranlarıyla nakit kredi ödemeleri sunmaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi almak isteyen müşterilere bu hafta içinde ödemeler yapılacaktır. Banka müşterisi olan kişiler, kredi başvurularını yaparak 15 bin TL'ye kadar ödemelerini hesaplarına alabileceklerdir. Kredi notu ve kredi siciline göre işlem yapılan bu kampanyalarda, Akbank hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

Akbank SMS ile Kredi Başvurusu

Akbank, SMS aracılığıyla kredi almak isteyenlere sonuçları 3 dakika içinde iletmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için "KREDİ TC KİMLİK" yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank az evvel açıkladı 15.000 TL ödeme bu hafta içinde yapılacak!

Akbank Direkt Uygulaması ile Kredi Başvurusu

Akbank müşterisiyseniz, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan müşteriler, kredi puanları uygun olduğu takdirde aynı gün içinde mobil uygulama aracılığıyla hesaplarına ödemelerini alabileceklerdir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan krediyi aynı gün içinde hesabınıza aktararak hemen kullanabilirsiniz.

Akbank, banka hesabı olan müşterilerine sunmuş olduğu uygun faiz oranlarıyla nakit kredi ödemeleri ile finansal ihtiyaçları hızlı ve kolay bir şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Başvurularınızı yaparak kısa sürede sonuç alabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

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