Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Tarihi Belirlendi: İşte Güncel Fiyatlar

Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Tarihi Belirlendi: İşte Güncel Fiyatlar
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 23-06-2024 14:48

Akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Son gelişmeye göre, beklenen zam önce ertelenmiş ancak yeni bir tarih belirlenmiştir.

Yeni Zam Tarihi ve Detaylar

Benzin ve motorin için planlanan zam, 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmişti. Ancak bu zam, beklenenin aksine ertelenmişti. Şimdi ise söz konusu zamın 25 Haziran Pazartesi ya da 26 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

ÖTV Artışları ve Fiyatlar

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına 5 TL artış yapılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranında zamlanması kararlaştırılmıştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (22 Haziran 2023)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 40,26 TL
  • Motorin: 40,65 TL
  • LPG: 20,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 40,14 TL
  • Motorin: 40,56 TL
  • LPG: 19,64 TL

Ankara:

  • Benzin: 41,24 TL
  • Motorin: 41,63 TL
  • LPG: 20,19 TL

İzmir:

  • Benzin: 41,52 TL
  • Motorin: 42,00 TL
  • LPG: 19,89 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu süreç, sürücülerin günlük hayatlarını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Zam tarihlerini ve güncel fiyatları yakından takip etmek, ekonomik planlamalar açısından büyük önem taşımaktadır. Sürücüler, fiyat değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve gerektiğinde alternatif çözümler üretmelidir.

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