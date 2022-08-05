Ajda Pekkan'dan koronavirüs açıklaması: "İyileşme sürecindeyim"

Süpertar Ajda Pekkan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü sanatçı tüm konserlerini iptal ederek evinde karantinaya girmişti. Çıkan haberlerin ardından Pekkan hayranlarını merakta bırakmamak adına bir açıklama yaptı. Süperstar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Tüm dostlarıma ve sevenlerime;



Üç gün önce soğuk algınlığı belirtileri ile başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan, güzel dileklerini ve şifa dualarını gönderen yanıt veremediğim tüm sevenlerim, arkadaşlarım ve dostlarıma...

Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum.



Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.



Sevgi ve saygılarımla