Ailelere 15 Bin TL Devlet Desteği! e-Devlet'ten Başvurduysanız Kişi Başı 5000 TL Yardım Parası Verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik bir sosyal yardım programı başlatıyor. Program, belirli kriterleri karşılayan ailelere 5000 TL'ye kadar nakit desteği sağlamayı hedefliyor. Programdan yararlanmak isteyen ailelerin hane geliri, asgari ücretin üçte birinden az olmalı. Ayrıca, en az bir çocuğa sahip olmak ve hem hane reisinin hem de eşinin işsiz olması gibi şartlar aranıyor.

e-Devlet'ten Başvuran Ailelere Ödenecek

Başvurular, 15 ile 31 Aralık tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden kabul edilecek. Başvuru için T.C. kimlik numarası, ikametgah ve gelir belgeleri gibi temel bilgi ve belgeler gerekecek. Başvuruların incelenmesi sonucunda, hak kazanan aileler Ocak 2024'te nakit yardımı alacaklar. Bu ödemeler, PTT şubelerinden kimlik kartlarıyla yapılabilecek. Ödeme miktarları, ailenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecek. Tek kişilik haneler için 5000 TL, iki kişilik haneler için 10.000 TL, üç kişilik haneler için 15.000 TL ödeme yapılacak. Her ilave kişi için ek olarak 5000 TL ödeme öngörülüyor. Bu yeni sosyal yardım programı, Aile Destek Programı çerçevesinde yürütülüyor. Programın temel amacı, dar gelirli ailelere maddi destek sağlayarak onların yaşam şartlarını iyileştirmek. Bu yardım, özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Eğer sizler de güncel yardımlardan faydalanmak istiyoranız haber sitemizi takip edebilirsiniz. Son zamanlarda yardım ödemeleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşılıyor. Hükümet, vatandaşın refahı için çeşitli bütçe ve ödeme değişikliklerine imzasını attı.