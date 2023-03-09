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Gecce Magazin Haberleri

'Aile' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'lı 'Aile'ye sürpriz bir isim katılıyor. İşte detaylar....

'Aile' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-03-2023 14:09

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisi ilk bölümüyle reytingleri alt üst etti. Ekrana hızlı bir giriş yapan dizi sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya’ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği dizinin ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim konuk olacağı öğrenildi.



Anıl İlter, Aile dizisine konuk olacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.

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