Aile Destek Ödemeleri 9 Ağustos'ta Hesaplara Yatıyor!

Ödeme bekleyenlere müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, aile destek ödemelerinin 9 Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Ödeme Tarihi ve Tutarları

Ödeme Tarihi: 9 Ağustos 2024

9 Ağustos 2024 Ödeme Tutarları: 850 TL - 1250 TL arasında değişiyor

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatıldığını ve bu kapsamda ilk ödemelerin 9 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Hak sahipleri, belirtilen tarihten itibaren hesaplarına yatırılacak olan destek ödemelerini alabilecekler.

Açıklamalar

Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" ifadelerini kullandı. Destek ödemeleri, 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösterecek.

Ödeme bekleyenler için bu tarih ve tutarlar büyük bir rahatlama sağlayacak. Detaylı bilgi ve ödeme durumunu kontrol etmek için Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.