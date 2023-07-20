Aile Bakanlığı flaş olarak açıkladı! Vatandaşlara 503.000 TL yardım yapılacak!

Vatandaşlara 503.000 TL yardım yapılacak! Aile Bakanlığı flaş olarak açıkladı- Devlet, vatandaşların barınma sorunlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak veya ev yaptırmak isteyen vatandaşlara yönelik özel bir sosyal yardım programını duyurdu. Bu program kapsamında 500.000 TL nakit destek sağlanacak ve ihtiyaç sahibi olan kadınlara ev sahibi olma imkanı tanınacak.

503.000 TL Ev Alım Yardımı Nedir?

Konut fiyatlarındaki artışlar nedeniyle birçok insan ev sahibi olmakta güçlük çekiyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olabilmeleri zor bir hale gelmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu duruma çözüm getirmek amacıyla özel bir sosyal yardım programını başlatıyor.

Bu sosyal yardım programı, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında en az üç çocuğu olan kadınlara yöneliktir. Bu kadınlar, program kapsamında 503.000 TL nakit destek alarak ev sahibi olabileceklerdir. Türkiye genelinde 2023 adet konut yapılması hedefleniyor ve yerel yönetimler ile hayırseverler de bu projeyi destekleyeceklerdir.

Kimler Yararlanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sosyal yardım programına kimlerin başvurabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Programdan yararlanmak isteyen kadınların öncelikle eşlerini kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ve 18 yaş altında en az 3 çocuğa sahip olmaları şartı aranmaktadır. Satın alınacak veya yaptırılacak evler, belirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla temin edilebilecektir. Bu vakıfların belirlediği kontenjanlara göre başvurular değerlendirilecek ve uygun adaylar ev sahibi olabilecektir.

Ödeme Nasıl Yapılacak?

503.000 TL konut alım yardımı için ödemeler iki farklı şekilde gerçekleştirilecektir. Ev direkt olarak satın alınacaksa, Aile Bakanlığı tarafından tek seferde 503.000 TL ödeme yapılacaktır. Ancak evin yapılması için destek sağlanacaksa, bu destek 3 ayrı taksit halinde vatandaşlara ödenebilecektir. Bu sayede eşi vefat etmiş kadınlar, 503.000 TL nakit destek alarak ev sahibi olma imkanına kavuşacaklardır.

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan bu sosyal yardım programı, ihtiyaç sahiplerine büyük bir destek sağlamaktadır. Ev sahibi olmak isteyen kadınlar, bu program sayesinde hayallerini gerçekleştirecekler.