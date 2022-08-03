Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’ı icraya verdi!

Komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti. Cem Yılmaz’ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin lira olarak ödemek istedi.

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

“KARAR KESİNLEŞMEDEN 70 BİN LİRA YATIRDI”

Komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca da Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

Cem Yılmaz’dan karşı hamle gecikmedi. İcraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti. (Kaynak: sozcu.com.tr)